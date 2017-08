Itt az új Tesla-rekord! - 1000 kilométer egyetlen töltéssel

The charging port was sealed by the lawyer #teslarecord pic.twitter.com/JBPmiILW9X — Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) 2017. augusztus 4.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2 — Elon Musk (@elonmusk) 2017. augusztus 5.

Idén júniusban egy belga csapat megdöntötte az egy töltéssel megtehető legnagyobb távolságot (901 km) egy Tesla Model S-sel, amire Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója úgy reagált, hogy egy töltéssel elérhető akár az 1000 km is. Az úgynevezett "hypermiling" során a részt vevők különösen takarékosan autóznak, így alacsony és állandó sebességgel utaznak, minimális fékhasználattal.A Tesla hivatalos olasz közösségének (Tesla Owners Club Italia) ez most sikerült is, 1078 km-t tettek meg egyetlen töltéssel, ami kiemelkedő rekordnak számít. Az autót öt sofőr vezette Dél-Olaszországban, összesen 29 órát autóztak és igénybe vették az autópilótát, ami megkönnyítette számukra a vezetést.A kísérlethez hozzá kell tenni, hogy a légkondi végig ki volt kapcsolva és kis ellenállású gumikat használtak. A nagy különbség annak is betudható, hogy a belga csapat egy P100D-vel autózott, az olaszok pedig egy 100D-vel, ami potenciálisan nagyobb távolságra képes.A rekordot követően Elon Musk gratulált az olasz csapatnak és hivatalosan is megerősítette, hogy lehetséges 1000 km-t autózni egy töltéssel.