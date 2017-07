Itt egy új befektetés, ha arra fogadnál, hogy a hagyományos boltoknak befellegzett

2017. július 12. 07:34

A ProShares, egy 27 milliárd dollárnyi vagyont kezelő ETF-szolgáltató olyan új termék piacra dobását készíti elő, amely a tradicionális kiskereskedők szenvedéséből profitálna. A stratégia arra épít, hogy egyre többen választják az olyan online áruházláncokon keresztüli vásárlást, mint az Amazon, a hagyományos boltok helyett.



Most az (elsősorban amerikai) befektetőknek lehetőségük lesz arra fogadni, hogy vajon az Amazon leveri-e a tradicionális boltokat a versenyben. Az új, tőzsdén kereskedett alapok derivatív eszközöket is bevetve akár 2-3-szorosát is hozni tudják majd a hagyományos kiskereskedői indexek hozamának. Mindez persze nagyon kockázatos, így inkább a rövid távon lehet jó befektetési lehetőség, és nem hosszú távú megfontolásokra.



(Financial Times)

