James Bond-eszközt adott a brit titkosszolgálat a Brexit főtárgyalójának

az elektromágneses hatás kiküszöbölésére szolgáló, fémhálóval körülvett térrész, amelybe a fémháló védőhatása folytán a külső elektromos erőtér nem hatol be ("árnyékolás"). Ezzel magyarázható például az is, hogy a vasbeton szerkezetből készült épületekben legtöbbször nincs elég térerő a mobiltelefonok működéséhez.

David Davis, a Brexit folyamat brit főtárgyalója egy olyan ezüstszínű fém aktatáskát használ, amelyethogy az abban tárolt dokumentumokat és eszközöket megvédjék a külföldi titkosszolgálatoktól - tudta meg a The Telegraph. A cikk szerint a különleges aktatáskába téve nem tudnak csatlakozni az arra illetéktelenek David Davis laptopjához, illetve mobiltelefonjához, ígyA Faraday-kalitka a Wikipedia szerint A Telegraph tudomása szerint a David Davis által használt aktatáskavezetéknélküli, mobil- és WiFi-hálózati, illetve GPS-alapú jeleketegy Garmin órára, mert attól tartott (a brit titkosszolgálat), hogy távolról be tudják kapcsolni az Apple Watch mikrofonját, hogy a Davis által folytatott tárgyalásokba belehallgassanak.Egyébként a jövő hét lesz az első teljes hét, amikor zajlanak majd a Brexit-tárgyalások, így nem véletlen, hogy Davist is alaposan felkészítette technikailag a brit titkosszolgálat a feladatok "zavarmentes" elvégzésére.