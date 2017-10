Jön az egy dolláros rákszűrés

A Zebra Medical Vision, egy izraeli startup azon dolgozik, hogy mesterséges intelligencia segítségével gyorsan és olcsón, konkrétan egy dollárért képesek legyenek felismerni még a korai stádiumban lévő rákot is. Jelenleg a rákszűrés drága és nem is biztos, hogy minden ráktípust időben felismernek az orvosok.A technológiával elsősorban a feltörekvő világban akar hódítani a Zebra Medical Vision, Eyal Gura ügyvezető szerint főleg Indiát és Afrikát célozzák majd meg. Nem rég az Oxford egyetemen sikeresen tesztelték is a technológiát csontritkulásos betegségeken.A Zebra Medicalnak egy tüdőszűrő programja is van, ami teljesen működőképes, bevezetéséről a brit egészségügyi szolgálattal tárgyalnak.A piacon persze nem ők az egyetlen szereplő: hasonló technológián dolgozik a Microsoft és az Aldoc Medical is.