Kenyéren és vízen élnek a brit diákok, miközben masszív adósságot halmoznak fel

A felmérésből az is kiderül, hogy a legtöbb pénzt a diákok albérletre, ételre és rezsire költik, egy átlagos egy szemesztere folyósított kölcsön elfogy hat hét alatt.

Hiába vesznek fel a brit egyetemisták olyan sok hitelt, hogy már a visszafizetés gondolatától is stressz legyen úrrá rajtuk, sokszor még csak ahhoz sem kapnak elég kölcsönt, hogy az albérletük kifizetése mellett enni is tudjanak.A legtöbb brit diák a toronymagas tandíjat és az, mint az életében legtöbb stresszt okozó tényezőket.Az Intelligent Environments kutatása szerint, amit az Indepdendent szemlézettA kutatócég vezetője szerint ezek a számok most különösen aggasztóak, hiszen a kormány el akarja adni a hiteleket magáncégeknek. Úgy véli, hogy "vitathatatlan negatív kapcsolat van" az adósság és a lelki egészség közt, mivel az, ha valaki nem tudja befizetni a csekkjeit, kifejezetten nagy stresszt okoz.Közben egyébkéntaz Egyesült Királyságban, mivel egyre többen gondolják azt, hogy nem éri meg masszívan eladósodni a diplomáért és inkább nem mennek egyetemre.Többen a hiányt fedezettúllépéssel, hitelkártyával, illetve gyorskölcsönnel próbálják meg betömni. Arról sok esetben szó sincs, hogy valaki bulizni menjen, hiszen ebben az esetben nem tudnának ételt venni az érintettek.Összesen 71 milliárd fontnyi diákhitel van jelenleg az Egyesült Királyságban, az