Készpénzmentessé válhatnak a boltok éjszakára Dániában

A legendás skandináv készpénztelenítésbe illeszkedik, ugyanakkor elsősorban biztonsági célokat szolgál az a dán parlament által elfogadott javaslat, miszerint megengednék a boltoknak, hogy úgy döntsenek: az éjszakai órákban nem fogadnak el készpénzt vásárlóiktól.A Dankort néven ismert dán betéti kártyák 1984-es bevezetése óta kötelezve vannak a dániai boltok arra, hogy készpénzt is elfogadjanak, amennyiben a vásárlók ragaszkodnak ehhez. Azóta vita folyt arról, hogy a boltok jogában álljon-e ennek megtagadása - írja a döntésről beszámoló Copenhagen Post oldala A dán parlament többségi szavazáson most úgy döntött, hogy este 10 és reggel 6 óra között nem kötelesek a boltok elfogadni a készpénzt. A jogszabály-módosítás célja az, hogy megvédjék őket a rablóktól, és nagyobb biztonságban dolgozhassanak az eladók.Brian Mikkelsen gazdasági miniszter szerint jó volna nappal is megteremteni a jogot a boltoknak a készpénzmentes működésre, az idősebbek azonban elsősorban készpénzt használnak, miattuk egyelőre nem kell ilyen lépésre számítani.A közelmúltban arról is írtunk, hogy Svájcban és Németországban még mindig nagy a készpénz szerepe: