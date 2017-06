Készülj fel: 2050-re 10 milliárdan leszünk a földön, és nem a kínaiak lesznek a legtöbben

A tanulmány alapján figyelemre méltó a lakossággyarapodás Afrikában: mostantól 2050-ig a világlakosság növekedésének felét ez a kontinens adja majd. A másik szélsőséges tendencia pedig Európában várható, ahol a lakosság lélekszáma az elkövetkező évtizedekben valamelyest csökkenni fog.

Nigéria jelenleg a világ hetedik legnépesebb országa, és ott a legnagyobb a lakosságnövekedés az első tíz legnépesebb ország közül. A nyugat-afrikai ország már 2050 előtt megelőzi az Egyesült Államokat, és a világ harmadik legnépesebb országa lesz. Jelenleg a világ legnépesebb országa Kína, 1,4 milliárd lakossal, de India - ahol jelenleg 1,3 milliárd ember él - 2024-re leszorítja az első helyről.

Az ENSZ tanulmánya szerint jelenleg a világon közel 7,6 milliárd ember él, és a számuk 2030-ra 8,6 milliárdra, 2050-re 9,8 milliárdra, a századfordulóra pedig 11,2 milliárdra nő. Évente körülbelül 83 millióval nő a Föld lakossága, és ez a növekedési tendencia várhatóan folytatódni fog, miközben a termékenységi ráta - amely a hatvanas évek óta folyamatosan csökken - a jövőben is visszaesést fog mutatni.Az ENSZ-előrejelzés szerint a század derekáig a globális népességnövekedés felét mindössze kilenc ország, India, Nigéria, Kongó, Pakisztán, Etiópia, Tanzánia, az Egyesült Államok, Uganda és Indonézia fogja adni. Ez idő alatt legalább duplájára nő a 26 afrikai ország népessége.A termékenység szinte mindenütt a világon visszaesést mutatott az elmúlt években. Átlagban a nők 2,5 gyereket szülnek, de az arányszám erősen változó képet mutat. Európában a legalacsonyabb, 1,6-os volt a becsült termékenységi mutató az elmúlt időszakban, míg a Afrikában a legmagasabb, ott átlagosan 4,7 gyereket szültek a nők.A lakosságnövekedés lassulása mellett az alacsony termékenység az oka a lakosság elöregedésének.. Európában már most is a lakosság negyede hatvan év feletti, és az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re eléri a 35 százalékot, majd körülbelül ugyanilyen marad az évszázad hátralévő részében is.(MTI, ENSZ)