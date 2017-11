Két szupersztárt már bejelentettek a 2018-as VOLT-ra

2017. november 13. 14:18

Stadionsztárokkal indul 2018-as a Telekom VOLT Fesztivál programja. A szervezők hétfői bejelentése szerint a Depeche Mode és az Iron Maiden is fellép a nyáron Sopronban.



A Depeche Mode nem túl gyakran szerepel fesztiválokon, sőt, a brit zenekar magyar fesztiválon először lép színpadra a VOLT nyitónapján. Az Iron Maiden a 2016-os, teltházas soproni koncert után tér vissza a Lővérekbe júliusban.







A szervezők a Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy november 23-án délben indul a jegyvásárlás. Idén először - az öt- és négynapos mellett - háromnapos bérletet is vehetnek a fesztivál vendégei, a bérletek pedig részletfizetéssel is megvásárolhatók.

