Két befektetés, amely nyíltan nekimegy a melegeknek és a leszbikusoknak

2017. március 6. 12:12

Hogy is fogalmazzunk, társadalmilag valószínűleg igen "megosztó" lépésre szánta rá magát két amerikai tőzsdén kereskedett alap (ETF). A befektetési politikájuk szerint csak olyan vállalat részvényeit tartják, amelyek semmilyen szinten nem támogatják a leszbikus, meleg, biszexuális vagy a transznemű "életstílust" (összefoglalóan LGBT). Ez alapján azok, akik például Apple-részvényeket szeretnének venni, jobb, ha elkerülik ezt a két alapot, miután az Apple-vezér Tim Cookról is tudni lehet, hogy meleg.



A két ETF "bibliailag felelős" befektetéseket visz véghez, ebbe pedig megfogalmazásuk szerint nem férnek bele az olyan cégek részvényei, amelyek "anti-család" személetben működnek.



A két alap az Inspire Investing alapkezelőhöz tartozik, a cégvezér szerint egyre nagyobb az ilyen, konzervatív jellegű alapok iránt a kereslet és arra számít, hogy a két amerikai ETF a következő hónapokban több millió dollárnyi friss tőkét gyűjthet össze.



Az alapok elindulása óta már többen szót emeltek az azokban képviselt értékrenddel szemben, az egyik, LGBT-jogokat nyíltan támogató cégvezér szerint az ilyen típusú szemléletnek nincs helye a 21. században. Szerinte aggályos és mindenképpen elgondolkodtató, hogy a két alap ugyanolyan kategóriába sorolja az LGBT-jogokért kiálló cégek részvényeit, mint azokét, amelyek szerencsejátékhoz, alkoholhoz, pornográfiához vagy terrorizmushoz köthető tevékenységgel bírnak.



