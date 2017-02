Kifizetteti a telefontöltést egy bécsi kávéház - Óriási a felháborodás

A turistáknak mindig áramra van szükségük, de ki fogja ezt megfizetni nekem?

Felháborodást váltott ki Ausztriában egy bécsi kávéház, amely egy eurós többletárat számol fel vendégeinek, ha túlságosan hosszú ideig töltik telefonjaikat. A nagy visszhangot kiváltó újítást a Hudertwasser-házban működő Terrasencafe tulajdonosa, Galina Pokorny vezette be elsőként az osztrák vendéglátóhelyek közül.- indokolta döntését a kávéház tulajdonosa.Továbbra is ingyen tölthetik fel telefonjaikat azok a vendégek, akik beugranak egy kávéra, és 15 perc alatt végeznek fogyasztásukkal. Egy órányi töltés azonban már költséggel jár.Pokorny tavaly vezette be a többletdíjat, de csak akkor került a figyelem középpontjába, amikor az Österreich bulvárlap szerdán közzétette egyik újságírójának "bizarr számláját", amelyen feltüntették az egyeurós többletárat elektromos áram címszó alatt. A többletár kiterjed a laptopokra, tabletekre is, és annak, aki több eszközt tölt egyszerre, a többszörösét kell fizetnie.