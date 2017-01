Kína leggazdagabb embere könyörgő levelet írt Trumpnak

Kína leggazdagabb embere, Wang Jianlin arra kérte Trumpot, hogy hagyják ki az amerikai-kínai kereskedelmi "harcokból" a szórakoztatóipart. Wang azzal érvel, hogy az angol nyelvű filmek legnagyobb fogyasztói piaca Kína, így egyik félnek sem lenne jó a szórakoztatóiparban is korlátozásokat bevezetni.A Davosban tartott World Economic Forumon a nagyjából 33 milliárd dolláros vagyonnal bíró kínai üzletember elmondta, hogy levelet is írtak az ügyben Trumpnak. A kérdés azután került előtérbe, hogy felmerült, a szórakoztatóipart is górcső alá vennék (rosszabb esetben szenvedő alanya is lehet) az USA és Kína között, egyelőre még csak elvi síkon zajló kereskedelmi háborúban.Wang élénk érdeklődése a téma iránt nem meglepő, a 62 éves üzletember jelentős érdekeltséggel rendelkezik a filmiparban, többek között az amerikai moziiparban is.

