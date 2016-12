Kínában egy év alatt kereshetsz annyit, mint Amerikában másfél nap alatt

MTI 2016. december 30. 19:27

A kínai állami olaj- és gázipari cég elnökének a tavalyi éves jövedelme annyi volt, mint amennyit az ExxonMobil cég vezetője másfél nap alatt keresett - közölte a Financial Times.



Vállalati adatok alapján a brit lap azt írta, hogy a kínai állami olaj- és gázipari cég (CNPC) elnökének a tavalyi éves jövedelme 107 ezer dollár volt. Rex Tillerson, az ExxonMobil elnök-vezérigazgatója - akit Donald Trump külügyminiszterének jelölt - eközben 27,3 millió dollárt keresett 2015-ben.



A napilap a hatalmas jövedelemkülönbséget részben arra a kínai gyakorlatra vezeti vissza, hogy miközben Peking komoly intézkedéseket tesz az állami vállalatirányítás minőségének a javítására, az elmúlt két évben jelentősen megkurtították az állami cégek vezetőinek a jövedelmét.



A kínai gyakorlat szerint az állami vállalatok vezetőit állami szervezet hagyja jóvá, amely egyben felügyeli is ezeket a cégeket, a cégvezetők kormányzati szintű javadalmazásban részesülnek. Emellett a legnagyobb állami cégek irányítói a kormányzó kínai pártban olyan szintű posztokat töltenek be, mint a kormánytagok.



A Financial Times érdekességként hozzáteszi, hogy az indiai jegybank elnökének a tavalyi jövedelme sem volt kiemelkedő, 37,6 ezer dollárt tett ki.



242008