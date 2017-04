Kisebb összeggel is elit vízumhoz juthatsz az ázsiai álomországban

Akár már évi 3 ezer dolláros, tehát kevesebb mint 900 ezer forintos befektetéssel is lakhatási vízumot lehet szerezni Thaiföldön. Az ottani kormány hét különféle csomagot hirdetett meg, a legdrágább, elit csomag keretében 20 éves tartózkodási engedélyért cserébe 60 ezer dollárt kell fizetni, és emellett évente még 600 dolláros tagsági díjat is.Az árban viszont benne vannak olyan előnyök is, mint a bevándorlással, vezetési engedéllyel és a dolgozói engedéllyel foglalkozó kormányhivataloknál elsőbbségi ügyintézés. És ez nem minden: a kormány évente egy egészségügyi vizsgálatot is áll egy magánkórházban, valamint 24 wellness egészségügyi szolgáltatást és több golfutat is.A program vezetője arra számít, hogy több mint ezren érdeklődnek majd a program iránt, ahova elsősorban nyugdíjas korúak jelentkezését várják.