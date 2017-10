Kitiltanák a Coca-Cola kamionjait egy brit nagyvárosból

A liberális demokrata párt tagjai szerint idén karácsonykor nem szabadna beengedni Liverpool utcáira a Coca-Cola kamionjait, mivel Liverpoolt már így is elhízási járvány fenyegeti. Az egyik párttag szerint a városban élő 11 évesek körében háromból egy már túlsúlyosnak minősül, ilyen helyzetben a Coca-Cola karácsonyi "látogatása" csak egy cinikus esemény lenne, ami nem a karácsonyt üdvözölné, csupán azt szolgálná, hogy még nagyobb fogyasztása legyen egy egészségtelen terméknek.Persze a Coca-Cola sem maradt szótlan az ügyben, közleményükben hangsúlyozták, hogy kamionjuk már hetedik éve tér vissza idén karácsonykor Liverpoolba, és mindeddig örömmel fogadták. Kitértek arra is, hogy a városiak a cukormentes és diétás üdítőik közül is választhatnak majd.Címlapkép: Shutterstock