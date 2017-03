Könyvek, hinta és napelem is van a világ legszórakoztatóbb buszmegállójában

A világ legszórakoztatóbb buszmegállóját építette meg Szingapúr. A várakozó tömegközlekedőknek Wi-Fi áll rendelkezésre, letölthetnek e-könyveket QR-kódok segítségével, de "hagyományos" könyvek is a rendelkezésre állnak, sőt, akár hintázni is lehet. A buszmegálló fel van szerelve digitális táblákkal, ahol a buszmenetrendre, az időjárásra, vagy egyéb közérdekű információkra lehet rákeresni. A buszmegállón napelemek vannak, hogy kisebb legyen az energiafelhasználás miatti környezetterhelés.Szingapúr célja ezzel, hogy új értelmet adjanak az olyan infrastrukturális helyeknek, mint a buszmegállók, hogy közösségi helyekként is szolgáljanak és kis parkokként gondoljanak rájuk az emberek.A buszmegálló Szingapúr Jurong nevű körzetében van, ahol számos innovatív megoldást tesztelnek, például önvezető autókat, okosjelzőlámpákat a forgalomirányításban, vagy szenzorokat a szemétfeldolgozásban. A buszmegállót egyelőre csak egy évre tervezték, de ha beválik, több helyen is felbukkanhatnak a szórakoztató és hasznos kiegészítők.