Ez a 2 milliárdért árult vadászkastély tényleg Budapest mellett van?

Forrás: Engel&Völkers



Bár a pontos címet természetesen nem árulják el a hirdetésben, annyit azért lehet tudni, hogy az ingatlan Budapesttől 60 km-re északkeletre található, tehát "logisztikailag előnyös, hiszen a reptér könnyen, 50 percen belül elérhető".

Budapest belvárosától északkeletre körülbelül 60 km-re lévő környék Budapest belvárosától északkeletre körülbelül 60 km-re lévő környék

Forrás: Engel&Völkers



Még több képet és az árban benne lévő rengeteg extrát is bemutató részletes leírást az ingatlan adatlapján bogarászhatják végig.

Az egyik exkluzív ingatlanokkal foglalkozó nemzetközi ügynökség hazai kínálatában bukkantunk rá erre a nyugati luxusvilágot idéző, magát neoreneszánsz vadászkastélynak hirdető villára. Az ára potom 2 milliárd forint, ami valljuk be, hogy a jelenlegi belvárosi árak tükrében nem is egy túl nagy összeg több mint 3000 m2 lakótérért, hogy a közel 6 hektáros "kis hátsókertet" már ne is említsük.