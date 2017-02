Már a Google is segít a spórolásban

Forrás: Google.com

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújuló energia hazánkban is. A fűtésszámlájukat sokan szeretnék csökkenteni valamilyen fűtéskorszerűsítési munkálattal, melynek kapcsán felmerülhet, hogy megújuló forrásból származó energiára is építenének. Ezek egyik fajtája lehet a napenergiát használó valamilyen megoldás, napelem vagy napkollektor elhelyezése a tetőn. Magyarország még ezen beruházások és lehetőségek felismerését illetően gyerekcipőben jár, de nem így Amerika.Ráadásul a napenergia fontosságát a Google is felismerte, így egy térképpel igyekezett a tanácstalan ingatlantulajdonosok segítségére sietni. A Project Sunroof az adott tető tulajdonságai alapján megmutatja, hogy pontosan hol és mennyi nap éri az adott felületet. Ráadásul még kalkulációt is készít arról, hogy mennyire éri meg oda napelemeket vagy kollektorokat felszerelni.Sajnos a szolgáltatás egyelőre még csak nagyon korlátozottan érhető el, az USA-ban is mindössze pár helyen használható. Minden esetre azért reménykedhetünk benne, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően egyszer majd hazánkba is megérkezik a "napos" Google térkép.Annál is inkább, mivel a jövőben itthon is emelkedhet a megújuló forrásokra támaszkodó lakáskorszerűsítések száma. A beruházásokat most könnyítheti, - mint azt nem régiben megírtuk - hogy az energetikai beruházásokra hitelprogramot írtak ki. Ennek keretében 0 százalékos kamatozású hitelből a családi házak esetében maximum 10 millió, a társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető, akár húsz éves futamidővel.