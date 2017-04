Lenyomják a Tesco Bank betétei a banki kamatokat

A 3%-os kamatot 2019 áprilisáig garantálja a pénzintézet,

a számlatulajdonosoknak havonta legalább 750 fontnyi pénzt be kell fizetniük a rendszerbe,

legalább három hónapos közvetlen terhelést (direct debit) engedélyeznie kell a számlatulajdonosnak.

A brit Tesco Bank újranyitotta ma azt a számláját, amely 3%-os kamatot fizet maximum 3000 fontnyi (kb. 1,1 millió forint) betétre. Viszont azok a megtakarítók, akik ehhez hozzá akarnak férni, szigorú feltételeknek kell majd, hogy megfeleljenek.A Financial Times írja azt, hogy a kereskedelmi lánchoz tartozó pénzintézet az inflációt túlszárnyaló kamatokkal akarja magához csábítani az ügyfeleket, miután egy masszív kibertámadás áldozatává vált tavaly. Az ajánlat olyan erős érdeklődést vonzott, hogy februárban a bank felfüggesztette a szolgáltatást, most viszont megváltozott szerződési feltételekkel ismét megnyitották a számlát:Egy számlatulajdonosnak mindössze két számlája lehet, így összesen 6000 fontot lehet befektetni a pénzügyi intézményhez.A Tesco az egyik legjobb kamatot kínálja jelenleg a piacon, miután a Santander a népszerű "123" névre keresztelt számláján a kamatot 3%-ról 1,5%-ra csökkentette. A legjobb nominális kamatozást most a Nationwide ajánlja, ők maximum 2500 fontra fizetnek 5% kamatot, de csak az első évben.A kereskedelmi lánc ráadásul egy klubkártya pontot is ad minden font után, amit a Tesco üzleteiben költenek el az ügyfelek.