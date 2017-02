Már 2020-ig nagy lendületet vehetnek az elektromos autók és a napenergia

2020-ig megállhat a fosszilis energiahordozók felhasználásának növekedése a világban, legalábbis ezt állítja a London Imperial College-hoz tartozó Grantham Institute legújabb kutatása. A tanulmány szerint az elektromos autók és a napenergia árának csökkenéséből fakadóan akár 10 százalékkal is csökkenhet a környezetszennyező üzemanyagok piaci részesedése egy évtizeden belül.Csak hogy érezzük, a 10 százalékos piaci részesedés-csökkenés elég volt ahhoz, hogy az USA széniparának betegyen.A tanulmány szerint a nagy energiacégek alulbecsülik az alacsony széndioxid-kibocsátásra való átállás ütemét, és továbbra is a fosszilis energiahordozók felhasználásának növekedésével számolnak.Előrejelzésük szerint a napelemek 2040-ben már a globális energiatermelés 23 százalékát adhatják, míg 2050-ig a 29 százalékát. Ez elég lenne ahhoz, hogy a szénfelhasználás teljesen eltűnjön, és a földgáz részesedése 1 százalékra csökkenjen. Az ExxonMobil szerint 2040-re a megújuló energia részesedése csak 11 százalék lesz.A kutatók szerint 2035-ig a közúti közlekedés 35 százalékát átvehetik az elektromos autók, és ez az arány 2050-ig kétharmadra emelkedhet, ami már 25 millió hordónyi olajfelhasználástól mentené meg a világot naponta.Ha az előrejelzés beválna, akkor 2020-ig tetőzne a szén és az olajkereslet a világban, és a földgáz kereslet is korlátozottá válna.