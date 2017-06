Már buszos utazást is tervezhetünk a Google térképén

A BKK-ban elsőként tettük nyílttá a menetrendi adatokat és kezdtünk együttműködést a Google utazástervezővel 2010-ben, aztán a példánkat követte Pécs, Miskolc, a MÁV-Start és a GYSEV is. Most pedig - a 2015-ben az országos tömegközlekedés jövőjéről készített koncepcióban is megfogalmazott javaslatomat valóra váltva - a Volánok, azaz a 7 állami tulajdonú helyközi buszszolgáltató (ÉMKK, ÉNYKK, DAKK, DDKK, KMKK, KNYKK, Volánbusz) is bekerült a Google utazástervezőbe.

A hét Volán-társaság is bekerült a Google utazástervezőjébe, így ezentúl a vonatjáratok mellett a buszjáratokat is látni fogjuk a Google Mapsen két település közötti utazásunk megtervezése során. "Szuper hír" - így kommentálta a friss fejleményt a Facebookon Vitézy Dávid, a BKK egykori vezérigazgatója. Emlékeztetett:Mostantól így a Google utazástervezőn komplex, azaz például BKK+MÁV+Volán utazást is lehet tervezni, amire eddig nem volt lehetőség.