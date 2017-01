Már nagyban tesztelik a Tesla továbbfejlesztett Autopilot rendszerét

2017. január 17. 09:05

Elon Musk a Twitteren jelentette be, hogy elkészültek az Autopilot funkció továbbfejlesztett változatával, amely hamarosan elérhető lesz az összes olyan Model S és Model X tulajdonosa számára, akinek az autója rendelkezik a szükséges szenzorokkal.



Az új szoftvert a Teslások egy szűk csoportja már teszteli, abban az esetben pedig, hogyha a működését rendben találják és pozitívak a tapasztalatok, a teljes flotta számára elérhetővé teszik majd a frissítést.



Nagy szükség volt a fejlesztésre, ugyanis sok támadás érte a vállalatot az utóbbi hónapokban az Autopilot miatt, amely nem volt véletlen. A rendszer hibája ugyanis több balesethez vezetett, köztük volt halálos kimenetelű is, illetve több felügyelő szervezet is úgy látta, hogy az Autopilot elnevezés alkalmas arra, hogy abba a hamis illúzióba ringassa a Teslák vezetőit, hogy a jármű képes a teljesen autonóm irányításra.



Az új Autopilot hardver beépítése egyébként visszavetette a Tesla tavalyi negyedik negyedéves értékesítését, az átállást ugyanis lassabban sikerült végrehajtani a tervezettnél, így az eladások csak a negyedév vége felé pörögtek fel.





