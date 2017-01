Mark Zuckerberg nem akar amerikai elnök lenni

Pletykák indultak az elmúlt hetekben arról, hogy Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és legfelsőbb vezetője szívesen indulna az elnöki posztért. Több jel is utalt rá, hogy politikusi ambíciókat kerget. Például 2017-re azt a cél tűzte ki a szokásos év eleji fogadalmában, hogy idén mind az 50 amerikai államban meglátogat embereket és beszédbe elegyedik velük.Egyelőre tagadja, hogy ilyen irányú tervei lennének, amikor nekiszegezték a kérdést, hogy indulna-e az elnökségért, azt válaszolta, "nem". Hozzátette, hogy azon dolgozik, hogy segítse a közösségépítést a Facebookkal és hogy a feleségével közös alapítványát kezelje.De azért a Techcruch felhívta a figyelmet egy apró szemantikai dologra: nem azt mondta Zuckerberg, hogy soha nem is fog indulni az amerikai elnöki posztért, hanem csak azt, hogy most nincs szándékában. Főleg azért nem, mert most másra fókuszál.

Forrás: Shutterstock