Még hogy válságban a mozi?

Címlapkép forrása: Shutterstock

Rekordösszeget, 38,6 milliárd dollárt (több mint 11 ezer milliárd forintot) ért el tavaly a globális mozibevétel: az amerikai jegybevételek nőttek, de a nemzetközi jegyeladások stagnáltak - közölte az Amerikai Mozgókép Szövetség (MPAA). A szervezet éves jelentése szerint 2015-höz képest tavalyAz észak-amerikai jegyeladások rekordszintre jutottak, és 11,4 milliárd dollárra (3267 milliárd forint) rúgtak tavaly, bár a 300 millió dolláros növekedés főleg a jegyárak emelkedésének volt köszönhető. Az MPAA szerint az észak-amerikaiak 11 százaléka rendszeresen jár moziba, havonta legalább egyszer. Ez a kör vásárolta meg tavaly az eladott jegyek 48 százalékát.Az Egyesült Államokban és Kanadában a lakosság 71 százaléka volt legalább egyszer moziban 2016-ban, ami ez előző évhez képest 2 százalékos emelkedést jelez.A legnagyobb kasszasikerek között szerepelt a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet, a Szenilla nyomában című animációs film és az Amerika kapitány: Polgárháború - csupa Disney-produkció. Az MPAA jelentése arra is rámutatott, hogy a legnagyobb bevételű öt film közönségének többségét a nők alkották.Chris Dodd, a mozis szövetség vezetője szerint az elérhető hatalmas filmválaszték miatt a közönség továbbra is szeret moziba járni, és számos jel mutat arra, hogy a szórakoztatóipar ezen ágazatában további növekedés várható.Kínában, a világ második legnagyobb mozis piacán ugyanakkor 3 százalékkal csökkentek a bevételek, és 6,6 milliárd dollárnál (1891 milliárd forintnál) állapodtak meg 2016-ban.A jelentés azt is megállapította, hogy a fiatal közönség aránya is nőtt, a legnagyobb mértékben a 18-24 éves korosztályban. Ez a korcsoport 2015-ben átlagosan 5,9-szer volt moziban, 2016-ban viszont már 6,5 alkalommal.A háromdimenziós filmek iránti érdeklődés tovább csúszott lefelé, a térhatású filmek bevétele 8 százalékkal csökkent, és 1,6 milliárd dollárt (459 milliárd forintot) tett ki, holott 30 százalékkal több 3D-s filmet vetítettek a mozikban. (MTI)