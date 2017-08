Megvan a tökéletes állás: 33 milliós fizetés és Maseratit is vezethetsz mellé

Legyen diplomád gyermekpszichológiából, 15 éves szakmai tapasztalatod, dolgozz hat napot a héten, ne igyál sokat, egyáltalán ne drogozz. Ja, és ne legyen saját gyereked és legyél jártas önvédelemben is - nagyjából ezek a legfontosabb követelményei a minden valószínűség szerint a dadusok álmának mondható állásnak, ami évente 100 ezer fontot fizet, Michelin-csillagos sztárséf ételeivel kényeztet és még luxusautókat is vezethetsz munkaidőben.A hirdetést egy tehetős brit család adta fel, amelynek több háza is van világszerte. A család dadust keres négy gyerekének Londonban, de ahogy azt a fenti lista is bizonyítja, elég szigorú követelményeknek kell megfelelni az álláshoz. Oké, az önvédelemben való jártasság nem kizáró feltétel, ha a jelölt még nem vett részt ilyen képzésben, akkor a család fizeti az önvédelmi kurzust. És nem, az önvédelmi kurzus nem alku tárgya, végig kell járni, és kész.Igaz, hogy az állás Londonba szól, de fel kell készülni, hogy hetente akár háromszor is külföldre kell utazni, ha a család elhagyja az országot. Aztán persze a gyereket vinni kell ide-oda, és ügyeket is intézni kell, de ehhez igénybe lehet venni a család luxusautó kínálatát, köztük egy Porschét, egy Range Rovert és egy Maseratit is.Aki kedvet kapott az álláshoz, itt jelentkezhet.