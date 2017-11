Mindenki álma: megnyerték a lottófőnyereményt, és egyből felmondtak a munkahelyükön

Ki ne álmodozott volna már arról, hogy hirtelen meggazdagszik, és egyből felmond a munkahelyén. Három Volkswagen alkalmazott most pont így tett, megnyerték a több millió eurós lottófőnyereményt, és utána be is adták a felmondásukat. A három férfi a Volkswagen baunatali üzemében, a váltóműgyártó részlegnél dolgozott, a vállalat megerősítette a lapértesüléseket, a kollégák valóban felmondtak a cégnél.A sztori érdekessége, hogy eredetileg négyen lottóztak rendszeresen, egyikük azonban pont azelőtt szállt ki a lottózásból, hogy közösen elvitték volna a jackpotot. A nyertesek azonban a szerencsétlenül járt kollégát is kifizették, összedobtak neki 100 ezer eurót, ami nem rossz, de azért nem annyi pénz, amennyivel végleg kiszállhatna a mókuskerékből.

Fotó: Shutterstock