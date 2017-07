Musk újabb álma válhat valóra

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 2017. július 20.

Újabb lépéssel került közelebb Elon Musk az első hyperloop pálya megépítéséhez, legalábbis ez derül ki csütörtöki rövid Twitter-posztjából.Ezek szerint ugyanis szóbeli beleegyezést kapott a New York - Philadelphia - Baltimore - Washington D.C. hyperloop pálya megépítésére.Jelenleg a 370 kilométeres távolságot jellemzően 3 óra 50 perc alatt lehet megtenni autóval, repülővel ez az út 50 perc körül van.A Tesla vezére még két posztban árult el részleteket a projektről. Ezek szerint a két városközpont között 12-nél is több megálló lesz. Azt is bevallotta, hogy sok még a tennivaló a hivatalos jóváhagyásig, de optimista abban a tekintetben, hogy ez gyorsan bekövetkezhet.Egy héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Hyperloop végrehajtotta az első olyan tesztet, ahol a rendszer minden eleme működött. Ebben ugyan csupán 112 km/h végsebességet sikerült elérni, azonban a projekt vezetője szerint hamarosan sikerül felgyorsulni 400 kilométeres sebességre is. Ugyan ez még nem az Elon Musk által beígért 1100 km/h, de a lényeg, hogy a Hyperloop működéséhez szükséges minden elem a rendelkezésre áll.