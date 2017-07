Nagy újítással rukkol elő a Google Earth

Új szintre emelné az Alphabet a Google Earth felhasználását, néhány év, és sztorikat, videókat és képeket is megoszthatunk a platformon.Azok, akik rendszeresen használják a Google Earth alkalmazást, saját képeiket, történeteiket is megoszthatják majd rajta 2-3 éven belül. A Google Erath igazgatója kiemelte, hogy az alkalmazás a Google ajándéka a világnak, utalva arra, hogy bár a cég szép profitot termel, a Google-nél sem minden a pénzszerzésről szól.A Google Earth egyébként nemcsak egy sima térkép, összetettebb keresésekre is használható, a tudáskártyákkal többet is meg lehet tudni a keresett helyszínről, látnivalókról, és ott van a 3D-s nézet is.

Forrás: earth.google.com