Négy lottónyertes, aki mindent elvesztett

Van az a mondás, hogy a pénz nem old meg mindent. Nos, ez legtöbb lottómilliárdos esetében fokozottan igaz, ugyanis közel 70 százalékuk a nyereménye egészét eltapsolja néhány év leforgása alatt. Most a Business Insider jóvoltából az alábbiakban lássunk négy pórul járt lotttónyertest:Bud Post nehéz időszakon ment át, miután 1988-ban Pennsylvaniában 16,2 millió dollárt nyert a lottón: először barátnője perelte be a pénz egy részéért, majd a bátyja bérgyilkost küldött rá, hogy megölje őt, és az épp aktuális feleségét. A dolgok odáig fajultak, hogy 1989-ben már 1 millió dolláros adósságot halmozott fel, onnantól kezdve pedig havi 450 dollárból tengődött 2006-ban bekövetkezett haláláig.Az 1989-ben 3,1 millió dollárt nyert Hurt se éppen a szerencsésnek mondható lottónyertesek közé tartozik, ugyanis két évre rá felesége elvált tőle, meggyanúsították gyilkossággal, végül pedig rákapott az alkoholra és drogokra is.Denise Ross 1996-ban nyert 1,3 millió dollárt a lottón, amit azonban nem akart elmondani a férjének így gyorsan el is vált tőle. A férj két évvel később jött rá a turpisságra, és sikerült is elperelnie volt feleségétől a nyereményének közel a felét.Andrew Whittaker Jr. a Föld legnagyobb lottónyertesei közé tartozik, 2012-ben megnyerte a powerballt, ami 315 millió dollárt hozott neki a konyhára. Azonban nem tartott ki sokáig a nyeremény, mindössze 4 év (!) leforgása alatt elverte a teljes összeget.