Nem csak saját sorozata, saját bora is lesz az Amazonnak

A legújabb, hogy saját márkás bort fog árusítani.

Könyvek online árusításával kezdte, majd szépen lassan az internetes kiskereskedelem úttörőjévé nőtte ki magát az Amazon.com és most már gyakorlatilag mindent meg lehet venni az oldalán keresztül, hamarosan akár autót is. Saját műsorokat gyárt és élelmiszerek kiszállításával is kacérkodik.De úgy tűnik, hogy nem elégszik meg ezzel és tényleg minden területen jelen akar lenni.Ebben a partnere a tervek szerint az oregoni Eugene városban működő King Estate borászat lesz, akik külön az Amazonnak csinálnak egy "Next" márkanév alatt futó bort. Három féle bor lesz, amelyeket üvegenként 20 dollárért árulnak majd, a hármat együtt pedig 90 dollárért lehet megkapni.