Nézd meg, hogy telik a két jó barát, Bill Gates és Warren Buffett egy közös napja

Bill Gates egy friss bejegyzésben ír arról, hogy a Buffett vezette Berkshire éves közgyűlése olyan esemény, amit ki nem hagyna, Így volt ez idén is, bár jó barátjával, Warren Bufett-tel eltöltött közös napja nem éppen arról szólt, amire elsőre gondolnánk: üzletről talán szó sem esett, de kártyázás és matracpróba, na az volt rendesen. Oké, nekik is kell néha pihenniük.Írásában Gates nem győzi dicsérni jó barátja üzleti képességeit, elmondása szerint hiába ismeri 25 éve, folyamatosan tanul tőle valami újat. A hétvégi részvényesi gyűlésnek otthont adó Omahában a két jó barát szakított időt a kikapcsolódásra is, például bridzseztek, golfkocsival végigjárták a bemutatótermet, sőt, Buffett elvitte Gatest egy nebraskai bútoráruházba is, ahol matracokat próbálgatott a két milliárdos üzletember (biztos véletlen, hogy a bútoráruház a Berkshire tulajdonában van).