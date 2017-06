Örülhetnek a budapesti autósok? Kevesebb futóverseny lesz

Ebben az olvasható, hogy további szigorítások szükségesek, csökkenteni kell a futó sportesemények számát, valamint szigorítani kell a pályáztatás rendszerét.

A rendeletmódosítás következtében csökken a futó sportesemények száma a fővárosban:egy naptári évben legfeljebb három jelentős forgalomkorlátozással járó, hat kisebb forgalomkorlátozással járó, valamint három forgalomkorlátozással nem járó futó sportesemény kerülhet be a naptártervbe.

Rendeletmódosítást terjesztett be a Fővárosi Közgyűlés elé Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, ami alapvetően érintené a budapesti közterületeken megrendezésre kerülő futó sporteseményeket.Az előterjesztés szerint a módosítás célja, hogy szigorítsa a futóversenyek pályázati feltételeit, illetve - mérlegelve a korábbi évek gyakorlatát, a tapasztalatokat felhasználva - a pályázati eljárás egységesebbé váljon a hatékonyabb ügyintézés érdekében.Szigorító feltételként jelenik meg, hogy valamennyi szervező pályázat útján kerülhet be a futó sportesemények éves naptártervébe. Emellett új szabály lenne, hogy a szervezőnek a pályázatában be kellene mutatnia, miként tájékoztatja a fővárosi lakosokat az eseménnyel összefüggésben várható forgalmi korlátozásokról.