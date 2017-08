Őszintén, ha már Kis Grófo is Teslával nyomul, mit akar az Audi meg a BMW?

2017. augusztus 11. 11:10

Kis Grófo a "mulatási" popzene koronázatlan királya olyan slágerekkel lett híres Magyarországon, mint a 2012-es No roxa áj, vagy a 2015-ben megjelent Bulibáró. Ezekhez a számokhoz természetesen klip is készült, amelyek hazai viszonylatban hatalmas nézettségeket értek el a YouTube-on. A videók központi témája rendre az önfeledt mulatozás, illetve az előadók imitált, vagy éppen valós gazdagságának bemutatása volt, így nem hiányozhattak a klipekből a luxusautók sem.



Az öt évvel ezelőtt debütált No roxa ájban még egy fekete A8-as Audit suvickoltak:







A két évvel ezelőtt megjelent Bulibáróban diszkréten begurult a rendszámtábla nélküli fekete BMW:







Aztán elérkezett 2017. augusztus 11. és megjelent a klip Kis Grófo legújabb slágerével, a Lávkómával, amelyben a menőség csúcsát már nem egy Audi, vagy éppen egy BMW jelenti, hanem egy tűzpiros Tesla Model S. Ezek után csak egyetlen kérdés merült fel bennünk, mégis, mit akarnak még ezek a luxusautó-gyártók?





