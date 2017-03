Öt furcsa dolog az időzónákról, amit talán nem is tudtál

Néhány ország a megszokott, egyórás lépésközű időzónákhoz képest fél, sőt negyedórás csúszásokat is használ. Nepál "UCT+ 5 3/4" időzónájába ingázni például biztos elég macerás.

Kína egyetlen nagy időzóna, ami miatt vannak területek, ahol időnként éjfél után megy le a nap, és 10 óra után kel fel. És akkor mi panaszkodunk, hogy megviseli a szervezetet az óraátállítás.

Vannak szomszédos országok, amelynek határán két órával ugrik az idő. Afrika középső része a magyarnak megfelelő időzónában van (UCT+1), de a Líbiával és Csáddal határos Szudánban a közel-keleti UCT+3 dívik.

A Csendes-óceánban lévő szigeteknél létezik az UTC+12 és az UTC-12 időzóna, ami ugyanaz az időzóna, csak más dátummal. Oké, ez a nemzetközi dátumválasztó vonal, ezt mindenki tudja, ugorjunk.

Ami talán kevésbé ismert, hogy a dátumválasztó vonal elfogadottsága nem is olyan egységes. Szamoa és Tonga szigetei UTC+13 időzónában vannak, ami elsőre elég bizarrnak tűnik. Másodikra is, a blog el is magyarázza, mennyire: Ha egy jót szilveszterezel Kiritimatiban, majd lefekszel, és felébredve az Újév napján kipiheged magad, aztán este megint lefekszel, de éjfél után megriadsz és felülsz egy repülőre, Jarvis szigetére pont odaérsz újra szilveszterezni.

Jakub Marian népszerű blogja kicsit hatásvadászabb címmel ismerteti az időzónák körüli furcsaságokat (5 weird things you didn't know about time zones), és bár ezek közül bizonyára mindenki ismer párat, azért érdekes lista ez a tengelye körül pörgő földgolyóbisról.Adunk ehhez egy térképet, ha valakinek most jött volna meg a kedve időzónákat böngészni: