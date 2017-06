Pénteken hamarabb haza

Nyáron, a hét utolsó munkanapján, a munkaidő vége előtt hazamenni sokak számára vonzó lehetőség lehet. A CEB idei felméréséből, amelyben közel 200 amerikai munkáltatót kérdeztek meg, az derül ki, hogy a megkérdezettek közel fele (42%) hazaengedi a munkavállalókat hamarabb. Ez már közel kétszer annyi, mint két nyárral ezelőtt és majdnem négyszerese a 2012-es számokhoz képest.A CEB HR szakembere szerint a munkavállalók hajlanak arra, hogy nyáron péntekenként hamarabb elmehessenek, annak ellenére, hogy van-e külön szabályzat a pénteki munkaidőre vonatkozóan vagy sem. A Bloomberg szerint New York Cityben az elektromos áram fogyasztás négy százalékkal csökkent délután négy óra körül minden nyáron. Azok a munkavállalók, akik az irodában maradnak, valószínűleg nem olyan produktívak már, ezt a Harvard Egyetem és az Észak-Karolinai Egyetem is kimutatta. A tanulmányuk szerint az időjárás javulásával csökken a produktivitás, de ez fordítva is igaz.