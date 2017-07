Poénnak szánták, mégis milliókat kaszáltak barátjuk győzelmén

Megnyerni a World Poker Series fő eseményét önmagában egy életmegváltoztató élmény, azonban az csak hab a tortán, ha van is kivel megosztanod az örömöd.Ez volt az eset, a versenysorozat legújabb győztesének, Scott Blumstein esetében is, ugyanis a relatíve ismeretlen játékos 10 ezer dolláros nevezési díját az ESPN értesülései szerint a barátai segítettek összedobni, akik természetesen most egy zsák pénzzel lettek gazdagabbak.Póker körökben megszokott, hogy barátok, vagy más játékostársak részesedést vásárolnak egymás versenyéből, de igaz ami igaz, Blumstein barátai nem kockáztattak sokat, ugyanis az fejenként mindössze 60 dollárt dobtak bele a nevezési díjba.Persze a teljes képhez hozzá tartozik, hogy Blumstein főiskolai barátairól van szó, így valószínűleg csak a poén kedvéért dobtak pénzt a közösbe, azonban jó lóra tettek, hiszen Blumstein megnyerve a versenyt 9,1 millió dollárt vitt haza, ami fejenként 40 ezer dollárt jelentett a barátai számára is. Természetesen az öröm sem maradhatott el, mikor egyértelművé vált, hogy a játékos a legjobb kilenc közé került, és minimum 1 millió dollár lesz a nyereménye, a barátai megőrülve szaladtak be az asztalokhoz és ugrottak Blumstein nyakába.