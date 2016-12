Putyin tökélyre fejlesztette a Kormányinfót

Ezekben a percekben is zajlik Vlagyimir Putyin orosz elnök éves sajtókonferenciája Moszkvában, ahol az orosz újságírók szinte bármiről kérdezhetik. Kicsit hasonlít az esemény a magyar Kormányinfókra, csak nagyban.Ami viszont még magyar szemmel is furcsa: az újságírók mindent megtesznek, hogy versenyezzenek az elnök figyelméért, ezért különböző színes táblákat lóbálnak a közönség soraiban, hogy legközelebb őket szólítsa fel Putyin, és feltehessék kérdéseiket. Valaki csak az általa képviselt sajtótermék nevét írta fel a táblára, mások a kérdéseiket is összefoglalták rajta röviden, de látni olyan táblát is, amire egész művészi rajzot készítettek, hogy még könnyebben megakadjon rajtuk Putyin szeme. Ez magyar szemmel mulatságosnak tűnhet, olyan, mintha tiltakozó transzparenseket mutatnának fel. Persze több száz újságíró között kellenek is ezek a trükkök, hogy felfigyeljen rájuk az elnök. Az MTI tudósítása szerint egy-egy ilyen eseményen nagyjából 1500 újságíró próbál kérdést feltenni az orosz elnöknek.

Az éves sajtótájékoztató egyébként most több mint másfél órája tart, ezzel már hosszabb, mint a 2001-es legrövidebb esemény, de még meg sem közelíti a 2008-as 4 óra 40 percet - írja a Bloomberg. Az eseményen Putyin az amerikai elnökválasztásról azt mondta, hogy senki nem bízott Donald Trump győzelmében "kivéve minket". Kiemelte, hogy az amerikai demokraták nemcsak az elnök-, hanem a törvényhozási választásokat is elvesztették, ezért felesleges a kudarcért másokat okolniuk .Putyin kijelentette, hogy Oroszországban nincs értelme jövőre előrehozott elnökválasztást tartani. A várakozások szerint az elnök 2018-ban ismét versenybe száll a Kremlért.