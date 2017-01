Repülőről nézték ma az első élő földi internetes konferenciaközvetítést

MTI 2017. január 10. 19:34

Jövőre már internetezhetünk a Lufthansa rövidtávú járatain, igaz fizetős lesz a szolgáltatás, ma pedig a cég fóruma keretében létrejött egy repülőgép és egy földi egység közötti első élő internetes konferenciaközvetítés is.



Az MTI összefoglalója szerint 0,5 milliárd eurót szán 2020-ig a német Lufthansa-csoport a repüléssel kapcsolatos szolgáltatások digitalizációjára, és amelynek nyomán bevezetik a rövid- és középtávú járataikon az internet-szolgáltatást. A repülőgépeket már elkezdték felszerelni, 15 hónap múlva az összes járaton elérhető lesz a fizetős szolgáltatás.



A társaság kedden egy újságíróknak foglalt különjáraton végrehajtotta az első, repülőgép és föld közötti élő internetes konferenciaközvetítést: az egyik közlő a repülőgép fedélzetén volt 30 ezer láb magasságban, a másik pedig a frankfurti repülőtéren. A kapcsolatot műholdas internet segítségével biztosították.



A Lufthansa 300 olyan projektet finanszíroz, amelyek a jövő lehetséges digitális szolgáltatásait kutatják - hangzott el a keddi fórumon. A különböző mobiltelefonos alkalmazások összehangolásának fejlesztésére is fut egy projekt. Christian Langer projektvezető példaként az MTI-nek azt említette, hogy ha a Google az adatok alapján azt látja, hogy az utas dugóban ül, és nem éri el a járatot, akkor a Lufthansa automatikusan átfoglalja a következő járatra a repülőjegyét.



A frankfurti repülőtéren több másik projektet is bemutattak, amelyek nemcsak az utasoknak, hanem a légitársaságoknak is hasznosak lehetnek. Ilyen az a szemmozgást figyelő applikáció, amely a pilóták képzésében nyújthat segítséget, vagy az időjárási és repülőtéri információkat magában foglaló alkalmazás, amellyel a pilóták gyorsabban és könnyebben tudják a járatot szervezni.



Bemutattak emellett egy okosórás alkalmazást is, amely a felhasználó készülékén jeleníti meg azt, hogy mikor indul a járat, melyik kaputól, mennyi lesz a repülési idő és melyik székre szól a jegye. A továbbiakban ez kibővíthető a repülési adatokkal, így a repülési magassággal, sebességgel, hőmérséklettel, várható érkezési idővel is.



