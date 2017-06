Sorra esnek áldozatul a legnagyobb bankok vezérei egy emailes csalónak

Két Wall Street-i nagybank, a Goldman Sachs és a Citigroup vezetőit verte át ugyanaz a csaló, aki korábban a Barclays és a Bank of England vezetőit is megheccelte."Ez a Tweet valami díjat nyert online, annyira vicces - Trump mérges lesz ;)" - áll a levélben, amit Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója látszólag Harvey Schwartztól, a bank műveleti igazgatóhelyettesétől kapott, valójában azonban egy anonim csaló küldte el neki, aki @SINON_REBORN néven Twitterezik. Az üzenettel Blankfein egy korábbi Twitter-üzenetére utalt, amivel finoman Donald Trumpot trollkodta, miután hazaért Kínából.Válaszként Blankfein azt írta, hogy lenyűgözte a kínai infrastruktúra, amelyhez szerinte az amerikainak fel kell zárkóznia és az üzenettel szerinte jól megtámogatta az utazását. Ezután váltottak még pár szót Vegasról, majd a csaló Trumpot kezdte el fikázni, erre a bankvezér már nem válaszolt.A Goldmant megkereste a Reuters az eset után, akiknek úgy válaszoltak, hogy "azt hittük, az angol és francia választások ideje alatt vannak lényegesebb események, amelyekről írhatna a Reuters."Miután Blankfeint átverte a csaló, az erről szóló egyik hírt átküldte Michael O'Neill, a Citibank elnökének nevében Stephen Birdnek, a Citi globális lakossági üzletágvezetőjének és Michael Corbatnak, a Citigroup vezérigazgatójának.Bird ráérezhetett a csalásra, de aztán eloszlottak a kételyei; azt írta vissza neki, hogy "remélem, ez az igazi elnökünk!" Utána pedig a Citi email-szűrőrendszerének működését ecsetelte a csalónak, majd pedig a többi bankvezért oltogatta, akik szerinte még mindig kinyomtattatják az emailjeiket. Corbat csak annyit írt vissza, hogy nem tudja megnyitni a linket.Bár sem Lloyd Blankfein, sem Michael Corbat nem fedett fel semmilyen érzékeny információt, súlyos aggályokat vet fel az, hogy a humoros csalónak immár sokadik pénzintézeti vezető dől be. Korábban Jes Staley, a Barclays vezére is belefutott a csalóba, Mark Carney, a Bank of England vezére pedig egyik elődjének italozási szokásain élcelődött a csalóval. A humoros csaló több újságírót is átvert és próbálkozott Donald Trumppal is, de sikertelenül. Business Insider , Reuters)