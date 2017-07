Szélerőmű-szörnyet épít az USA - A mostani világelső is eltörpül majd mellette

A turbina tervezett csúcsteljesítménye 50 MW lesz, ami mintegy 10-szeresen haladja majd meg a szélerőművek szokásos kapacitását.

Hatalmas,rendelkező szélerőmű kifejlesztésén és megépítésén dolgozik egy hat intézetből és egyetemből álló csoport az Egyesült Államokban.Összevetésül, egy tipikus szélturbina 70 méter magas, 50 méteres lapátokkal, míg a ma működő legnagyobb szélerőmű 195 méter magas, lapátjai 80 méter hosszúak.

Forrás: SUMR

A fejlesztés révén az offshore szélerőművek teljes élettartam költsége 50 százalékkal csökkenhet 2025-ig a fejlesztői remények szerint.

A szélkerék méretei miatt a munka rendkívüli kihívást jelent a fejlesztőknek, azonban a projekt ambíciói is nagyok. A lapátok méretének növelésével a hasznosítható szélenergia mennyisége is emelkedik, ami a költséghatékonyságot is rendkívül kedvezően befolyásolja.A University of Virginia kutatói vezetésével folyó projekt 2015-ben több mint 3,5 millió dolláros állami támogatást is kapott a szövetségi energiaügyi minisztériumtól (Department of Energy; DOE), illetve annak kutatás-fejlesztési projektekért felelős hivatalától. projekt (Segmented Ultralight Morphing Rotor; SUMR) a lapátok, a turbinastruktúra és az irányító rendszer tervezésénél jár. A lapátok könnyebbek lesznek, mint bármelyik korábbi lapát; emellett a turbina "törzse" is eltér majd a megszokottól, és nem csak a méreteket tekintve: A tervezők a pálmafák mintáján egyfajta flexibilitással alkotják meg a vázat, hogy az bizonyos keretek között alkalmazkodhasson a szél irányához és erejéhez is. A szélerőműveket a parttól legalább 80 kilométerre helyeznék el, ahol a szél általában erősebben és tartósabban fúj, és ahol a vándormadarak útvonalai is elkerülik. A tesztelés először egy kétméteres fesztávolságú minimodellel kezdődik meg idén nyáron, majd jövő nyáron már 20 méteres lapátokkal is kipróbálhatják a koncepciót.A Globális Szélenergia Tanács (GWEC) szerint világszerte összességében 14 ezer MW offshore szélenergia kapacitás van kiépítve 14 országban. Ezzel együtt az Egyesült Államokban továbbra is gyerekcipőben jár az ágazat. Hihetetlenül hangzik, de az ország első offshore szélfarmja csak 2016 végén állt üzembe.