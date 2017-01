Szép nagy bírságot kapott a Fradi edzője

2017. január 19. 17:05

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága csütörtöki ülésén kétmillió forintos bírságot szabott ki Thomas Dollra, az NB I-ben címvédő Ferencváros vezetőedzőjére, írja az MTI.



Az ügy előzménye, hogy a Fradi vezetői néhány vitatott bírói ítélet után meglehetősen kemény nyilatkozatokra ragadtatták magukat, kétségbe vonva a játékvezetők pártatlanságát. (Doll mellett például a vezérigazgató Orosz Pál is.) A bírság összege igen magas, nemigen szoktak ekkora összeget kivetni néhány frusztrált nyilatkozat után.



Az indoklás is érdekes: a tréner "a különböző médiumoknak adott nyilatkozataiban az MLSZ vonatkozásában olyan tényre közvetlenül utaló kifejezéseket használt, amelyek alkalmasak arra, hogy az MLSZ működésével kapcsolatban a bizalmat megingassák."



Ezek szerint az MLSZ még bízik benne, hogy van velük kapcsolatban bizalom.



Bár Doll a testület szerint visszaesőnek számít, a bírság mértéke még így is kirívó, ami aligha segít egy kiszámítható, egyenlő mércével mérő testületként láttatni a fegyelmi bizottságot. Pedig valószínűleg nem az elfogultsággal van a baj: az elmúlt időszakban hasonlóan vicces szituáció, amikor az újpesti klubot a kemény mag obszcén skandálása miatt rendre visszaesőként büntetik, eközben az FTC szurkolóinak hasonló viselkedése esetén az ellenőrök sosem hallanak semmit, mert hát a vénaszkennerrel szűrt szurkolók ilyet biztosan nem tesznek.





