Szeretnél pénzt félretenni a gyerekednek? Itt a külföldi Babakötvény-sztori

Külföldön nem Babakötvénynek hívják, de lényegében hasonló elképzelésen alapulnak a legújabb, a gyermekek taníttatására és házasságára pénzt gyűjtő befektetési alapok. Egyre több ilyen lehetőség van már a piacon, a szülők kockázatvállalási hajlandóságuk függvényében alacsonyabb vagy magasabb részvényaránnyal bíró befektetési alapot is választhatnak gyermeküknek.Közös jellemzőjük, hogy csak bizonyos idő eltelte után lehet pénzt kivenni az alapokból, az idő előtti tőkekivonást extra díjakkal büntetik. Jó hír ugyanakkor, hogy ezekbe az alapokba bárki teljesíthet befizetést, nemcsak a szülők, így például a nagyszülők előtt is nyitott a lehetőség.A piacon jelenleg elérhető gyerekalap például az HDFC Children's Gift Fund, a UTI Children's Career Balanced Plan, az ICICI Prudential Child Care Plan és az Axis Children's Gift Fund is.

Forrás: Shutterstock