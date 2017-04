Sziget: van egy bérlet, amit visznek, mint a cukrot

Abban is minimális átrendeződés van, hogy hol fogynak a legjobban a belépők: idén kicsit több a német vendég, kevesebb az angol és holland.

Szupergyorsan fogynak az 5 napos bérletek az idei Szigetre - tudta meg a Portfolio a fesztivál szervezőitől. Ennek legfőbb oka, hogy az 5 napos bérlet mennyisége limitálva van a kempinghelyek miatt, hiszen ők később érkeznek mint a 7 napos bérletesek, akiknek a jegyében pedig benne van a kempingjegy is. Tehát kevesebb 5 napos bérlet van és ezért is fogy ilyen gyorsan.Az idén 25. születésnapját ünneplő fesztiválra a jegyek nagyjából ugyanabban az ütemben fogynak, mint a tavalyi évben - a szervezők abban bíznak, hogy a bérletek idén is el fognak fogyni. A napijegyekből viszont egyelőre kevesebbet vásároltak, mint a tavalyi évben ugyanebben az időszakban de ez annak is köszönhető, hogy még nincs minden napra meghirdetve a teljes program, és az egyik húzónév, az amerikai Pink fellépését is csak nemrég jelentették be.Tavaly egyébként csúcsot hozott a Sziget, 496 ezer látogató volt a fesztiválon - összesen 102 országból. Ez három teltházas napot jelentett, a bérletek is elfogytak. Gerendai Károly főszervező a 2016-os rendezvény után azt közölte, hogy több százmilliós nyereséget hozott a fesztivál. A szervező cégben egyébként januárban többségi tulajdont szerzett a Providence Equity Partners globális tőkealap. A korábbi tulajdonosok a tőkehányad jelentős része mellett a menedzsment jogokat is megtartják, és a korábbi csapat látja el a jövőben is a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a Telekom VOLT Fesztivál, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget operatív vezetését.