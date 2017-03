Szívtelenségéért büntetik milliókra a bankot

A Bank of America 45 millió dolláros büntetést fizethet, amiért szívtelenül és arcátlanul bánt egy kaliforniai párral, akik otthonukat akarták megmenteni.A csődügyekkel foglalkozó bíró elmondása szerint a bank nem járt el tisztességesen a hitelszerződés feltételeinek módosításakor, arról nem tájékoztatta kellő odafigyeléssel az érintetteket, emellett a felszámított magas jelzáloghitel kamatot is kritizálta.A bíró szerint a bank szívtelen és arcátlan módon bánt a házaspárral, amely az otthonát igyekezett megmenteni, de kiemelte, hogy ennek az esetnek a kezelési módja nemcsak a Bank of Americára, hanem az egész bankszektorra is jellemző.A bíró bízik benne, hogy a 45 millió dolláros bírság kellően nagy ahhoz, hogy azt a bank vezetősége se nevesse ki és komolyabban vegyék a jövőbeni hasonló ügyeket.