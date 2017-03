Találd ki, melyik csillagjegyben született a legtöbb vezető a legértékesebb magyar cégeknél!

Egy friss kiadványában a becsült vállalati érték alapján állította fel a Concorde MB Partners azt a listát, amely a 100 legértékesebb hazai magánvállalatot tartalmazza. A kiadvány tartalmaz egy érdekes ábrát is, amely azt mutatja be, hogyan oszlik meg a 100 legértékesebb magyar cég vezetőinek életkora és csillagjegye.A vizsgált cégek vezetőinél a legjellemzőbb csillagjegyek a skorpió, az oroszlán, és a bika. Az átlagos életkor az oroszlán csillagjegyű vezetőknél a legmagasabb, de iparági szinten is 57 év az átlagéletkor. A tanulmány szerint ez azt is mutatja, hogy a listán szereplő cégvezetők többségének már most el kell gondolkodnia a cég átörökítésén, és 5-10 éven belül meg kell történnie a generációváltásnak is.

Kép forrása: Cégérték magazin