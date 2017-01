Találd ki, melyik volt a világ leglátogatottabb városa 2016-ban!

Bangkok was the world's most visited city in 2016 https://t.co/sep3b7dIPc pic.twitter.com/7Yswgzu9VE — Forbes (@Forbes) 2017. január 5.

A Mastercard Global Destination Cities Indexe összeállította a listát arról, hogy mely városok voltak a leglátogatottabbak tavaly. A tízes listán ott van New York, London és Párizs is, de nem ezek a városok, hanem Bangkok végzett az élen.A thai fővárosban 21,5 millió főt számoltak legalább egy éjszakai tartózkodásra, ehhez képest Londonban 19,9 milliónyian, Párizsban pedig 18 millió látogató aludt minimum egy éjszakát.A legnépszerűbb célpontok között Bangkok mellet több ázsiai és közép-keleti város is van, Dubai például a negyedik helyet csípte meg, de ott van még Kuala Lumpur, Szingapúr és Szöul is a legnépszerűbbek között.Ha pedig azt nézzük, hogy ezekben a városokban hol költöttek a legtöbbet a látogatók, akkor egyértelműen Dubai vezet a listán 31,3 milliárd dollárral, ehhez képest Londonban például csak 19,8 milliárd dollárt költöttek. Ahhoz képest, hogy Bangkok gyűjtötte be a legtöbb látogatót, az itt elköltött 14,8 milliárd dollár csak a negyedik legnagyobb összeg volt.