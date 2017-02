Titkos képek kerültek ki a Samsung új csúcsmobiljáról

China protective film manufacturers exposure Galaxy S8 pic.twitter.com/8VOXpikUsc — Ice universe (@UniverseIce) February 21, 2017

Közeleg a Samsung következő csúcsmobiljának bemutatója, ezért nem meglepő, hogy folyamatosan szivárognak az információk a készülékről. Ezúttal képek is kikerültek a Twitteren a Galaxy S8 okostelefonról, amelyek állítólagosan egy védőfóliákat gyártó kínai cég dolgozójától származnak.A Samsung Galaxy S8 okostelefonokon az Android funkciógombok elhelyezésében lesz a leglátványosabb a változás. A legtöbb androidos mobilgyártónál már most is a kijelzőn vannak a gombok, csak a Samsung ragaszkodott ahhoz, hogy a telefon alján legyenek. Nem egy forradalmi újítás, de a jövőbeli dizájn szempontjából fontos.A készüléket ezúttal kivételesen nem a barcelonai mobil kiállításon mutatja be a dél-koreai okostelefon-gyártó, hanem valamikor márciusban kerül rá sor.