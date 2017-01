Több Volkswagent adtak el a svédeknél, mint Volvót: 1962 óta nem volt ilyen

1962 óta nem volt példa arra, hogy Svédországban nem a Volvo volt a legnépszerűbb autó, 2016-ban azonban a skandináv országban a Volkswagen Golfot vették legtöbben. Az eladott új autók 5,9 százalékát adták a Volkswagen Golfok, de a Volvo továbbra is a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a svéd autópiacon. A Volvo V70, S90 és V90 típusú személyautói az eladások 5,7 százalékát tették ki tavaly.Bár a Volvo tulajdonosa egy kínai befektető, a Zhejiang Geely Holding Group, a társaságot továbbra is ikonikus svéd márkaként tartják számon. Jelenleg is a társaság adja el a legtöbb autót Svédországban, az utakon közlekedő autók több mint 20 százaléka Volvo.A svédek kedvenc modellje az elmúlt két évtizedben a V70 volt, melynek gyártását felfüggesztették, helyette jött az újabb V90.