Tudod, mennyire erős a magyar útlevél?

Magyarország sincs rossz helyen a listán, tízedikként került fel azzal, hogy magyar útlevéllel 167 országba lehet vízum nélkül beutazni.

A Henley & Partners által összeállított Visa Restriction Index 2017 alapján Németország rendelkezik a legerősebb útlevéllel a világon, miután az 176 országba biztosít vízum nélküli beutazási lehetőséget. Németországot Svédország követi a sorban 175 országgal, a harmadik helyen pedig Dánia, Finnország, Olaszország, Spanyolország és az USA osztozik.A tanulmány készítői ugyanakkor felhívják ara is a figyelmet, hogy az elmúlt évek eseményei, mint a Brexitről szóló népszavazás vagy Donald Trump megválasztása, változásokat hozhatnak a mobilitásban is, előfordulhat ugyanis, hogy a jövőben több beutazási korlátozást is bevezethetnek egyes országok.A "legkorlátozottabb" útlevéllel már hetedik éve Afganisztán rendelkezik, az ilyen útlevéllel rendelkezők csupán 24 országba tudnak beutazni úgy, hogy ne kelljen vízumért folyamodni. Afganisztán után Irak és Pakisztán áll a legrosszabb helyen. A tanulmány készítői szerint a sorrend attól is függ, hogy az egyes országoknak milyen viszonyuk és vízum megállapodásuk van egymással, példaként említik az EU-s országok jó szereplését a schengeni egyezmény megléte miatt.