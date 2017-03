Tudtad? A magyar nők is majdnem annyira figyelnek a pénzre, mint a férfiak

Arra kereste a választ a CIG Pannónia egy friss kutatásában, hogy igaz-e a sztereotípia, miszerint a pénzügyekkel, biztosításokkal kapcsolatos döntéseket többségében a férfiak hozzák meg. Mint kiderült, nem, az eredmények alapján ugyanis pénzügyi tudatosság és döntéshozatal szempontjából már majdnem megvalósult a női-férfi egyenjogúság.A CIG Pannónia kutatása kimutatta: a magyarok döntő többsége valamilyen szinten odafigyel a pénzügyeire (95%), ám a férfiak mindössze 54, a nők 59 %-a állította, hogy rendszeresen számon tartja kiadásait és megtakarításait.. A megkérdezettek mintegy fele teljesen önállóan hozza meg pénzügyi döntéseit, és a párkapcsolatban élők közel 40%-a is egyedül dönt. Ugyanakkor a kapcsolatban lévő nők szívesebben vonják be partnerüket a döntésbe, 41%-uk számít párja véleményére, míg ez az arány a férfiaknál csupán 31%.A felmérés további eredményeiről egy látványos infografikát is készített a biztosító:

Klikk a képre!