Újra súlyos a szmoghelyzet Budapesten

2017. január 30. 08:43

Budapesten nyolc mérőponton is jelentősen romlott a levegő minősége hétfőre, emiatt továbbra is fenntartják a szmogriadó tájékoztatási fokozatát - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Pesthidegkút, Csepel-Királyerdő, Széna tér és a kőbányai Gergely utca térségében a riasztási küszöbértéket is túllépte a levegő szállópor-tartalma, ezzel ismét teljesült a riasztási fokozat első napi feltétele.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az utóbbi napokban kis valószínűséggel, de előre jelezte, hogy ha Budapest felett felszakadozna a felhőzet, akkor rövid idő alatt ismét jelentősen romolhat a levegő minősége. A legfrissebb előrejelzés szerint a vasárnap este, hétfőre virradó éjszaka feldúsult szállópor-koncentráció hétfő napközben várhatóan csökkenni fog, de hétfő este ismét romlás várható. Kedden a nap második felében csapadék érkezik, nagyobb részt hó formában. Bár komolyabb szél nem várható, ez javulást ígér.



Tarlós István főpolgármester továbbra is arra kér mindenkit, hogy részesítse előnyben a közösségi közlekedést, mérsékelje a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, a szolgáltató és termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék porkibocsátásukat. (MTI)



